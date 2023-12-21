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Başakşehir’de cezaevinden tahliye edilen bir kişiyi karşılamak için sokak ortasında meşale yakıp havaya ateş açarak tören düzenleyen şahıslar yakalandı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde cezaevinden tahliye edilen bir kişi karşılamak için bir grup sokağa ses sistemi kurmuştu. Grup aynı zamanda meşaleler yakıp havaya ateş açmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, olayı gerçekleştirdiği anlaşılan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. C.A.(19), Y.Ş.(19) ve M.Ş.(18) isimli şüpheli şahıslar dün ev adreslerinde kullandıkları silahlarla yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar bugün ”Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan adliyeye sevk edildi.