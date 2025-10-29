Yozgat Müftülüğü tarafından gençlerin manevi gelişimlerine katkı sunmak, değerler eğitimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda, gençlerle bir araya gelen Davut Kuş, Hz. Peygamber’in gençlere duyduğu güveni ve onlara yüklediği sorumlulukları örneklerle anlattı.

Gençlerden Yoğun Ilgi1

Kuş, İslam tarihinde genç sahabilerin üstlendiği görevlerden örnekler vererek, Hz. Ali, Mus’ab bin Umeyr, Usame bin Zeyd ve Hz. Aişe gibi gençlerin İslam’ın yayılmasındaki rolüne değindi. “Peygamber Efendimiz gençlere inanmış, onlara sorumluluk vererek ümmetin geleceğini gençlerin omuzlarına emanet etmiştir” ifadelerini kullandı.

Gençlerin topluma yön veren bir güç olduğunu vurgulayan Kuş, “Bir toplumun geleceği, gençlerinin iman, bilgi ve ahlakla donanmasına bağlıdır. Peygamberimiz (s.a.v), gençlerin kalbinde imanı, dilinde hikmeti, davranışlarında nezaketi görmek istemiştir” dedi.

Gençlerden Yoğun Ilgi2

Kuş, sohbetinde Hz. Peygamber’in gençlerle kurduğu sevgi, güven ve istişare temelli ilişkiye dikkat çekerek, “Gençliğini güzel değerlendirip ömrünü faydalı işlerle geçiren insan, hem dünyada hem ahirette huzur bulur” değerlendirmesinde bulundu.

Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonundaki öğrenciler, Davut Kuş’un sohbetini ilgiyle dinledi. Program sonunda öğrenciler, sorular yönelterek merak ettikleri konularda bilgi aldı.

SORGED eğitim düzenleyecek!
SORGED eğitim düzenleyecek!
İçeriği Görüntüle

Gençlerden Yoğun Ilgi3

Etkinliğin sonunda Yozgat Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Yetkililer, benzer programların ilerleyen günlerde farklı okul ve yurtlarda da devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Selma Şahin