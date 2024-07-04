Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aranan şahıs tutuklandı.

Jandarmadan yapılan açıklamada, “Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 3 Temmuz 2024 günü hakkında ‘hırsızlık’ suçundan ‘5 yıl 5 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olan C.A. isimli şahıs Sorgun’da yakalanarak gözaltına alınarak. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.