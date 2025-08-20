Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi alanında yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulanan operasyonlarda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş. isimli hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinden sonra cezaevine gönderildi.