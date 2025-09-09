Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan firar eden iki şahsı ticari takside tespit etti.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ticari taksiyi durdurarak içerisinde yolcu olarak bulunan firari hükümlüler F.Ç. (24) ve V.S. (30)’yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç.’nin 10 yıl 10 ay, V.S.’nin ise 6 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Mahkemece tutuklanan iki firari, Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.