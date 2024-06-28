Milyonlarca sürücü, Nüfus Müdürlükleri'nde yapılacak basit bir işlem için 15 TL ödemeyi ihmal ederlerse 12.978 TL para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

Geçtiğimiz yılın sonunda yenilenmesi gereken eski tip ehliyetlerin süresi 2024'e ertelenmiş olsa da, bu yıl sonu itibarıyla bakanlık tüm ehliyetlerin yenilenmesini zorunlu kıldı ve eski tip ehliyetlerin yeni versiyonuna dönüştürülmesi için 15 TL'lik bir ücret belirledi. Bu işlem, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınacak randevu ile dakikalar içinde gerçekleştirilebilir.

Ehliyetlerini yeniletmeyen sürücüler, trafik cezalarıyla karşılaşabilirler. Trafik polisleri, eski tip ehliyetleri tespit ederek bunlara el koyarak tekrarlanmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik kartı veya pasaport, güncel biometrik fotoğraf, geçerli sağlık raporu, mevcut ehliyet, adli sicil kaydı ve 15 TL olan yenileme ücreti bulunmaktadır. Sürücüler, belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüklerine başvurarak ehliyetlerini yenileyebilirler.

31 Aralık 2024 tarihinden sonra eski tip ehliyetlerini yenilemeyen sürücülere uygulanacak cezaların artması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerin işlemlerini zamanında tamamlamaları önem taşımaktadır.