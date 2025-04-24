ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yürütülen ticaret savaşları kapsamında tarife oranlarının anlaşmaya göre düşürüleceğini açıklaması, piyasaları etkiledi. Trump’ın ayrıca ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ı görevden almayacağını belirtmesi, altın üzerindeki güvenli liman talebini zayıflattı.

Bu gelişmelerle birlikte altın yatırımcıları, yükseliş trendine ara verdi.

ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME BAŞLADI

Dün, 3.259 ile 3.412 dolar arasında dalgalanan ons altın günü 3.287 dolardan tamamladı. Yeni güne ise sabah saat 07.44 itibarıyla 3.327 dolar seviyesinden başladı. Uzmanlar, piyasaların açıklamalara hızlı tepki verdiğini ve küresel gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dolar/TL kurunun yatay seyretmesi ve ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle gram altında da düşüş görüldü. Dün 4.095 TL ile 4.009 TL aralığında işlem gören gram altın, günü 4.048 TL’den kapattı. Bugün ise aynı saat diliminde 4.090 TL seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR GÖZÜNÜ YENİ GELİŞMELERE ÇEVİRDİ

Altın fiyatlarındaki bu ani değişim, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Ekonomistler, ABD-Çin ilişkileri ve FED politikalarının altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ediyor.