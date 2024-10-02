Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Görüşmede, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele faaliyetleri, YEDAM’ın sunduğu destek hizmetleri ve özellikle okullarda yürütülecek bilinçlendirme etkinlikleri üzerine detaylı görüşmeler yapıldı.

Ziyaret esnasında Yeşilay heyeti, gençler ve öğrenciler arasında bağımlılık farkındalığını artırmak, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla planlanan projeler hakkında İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’a bilgi verdi.

YEDAM’ın sosyal hizmet uzmanı, özellikle psikososyal destek faaliyetleri ve ailelerle yürütülen danışmanlık hizmetleri üzerine açıklamalar yapıldı. Bu çalışmaların okullarda uygulanması planlanan programlarla nasıl bir sinerji yaratabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

"SAĞLIKLI BİR TOPLUM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"

İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Yeşilay ve YEDAM ekiplerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Altınkaynak, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, öğrencilerin ve velilerin bilinçlendirilmesi için yapılacak her türlü çalışmayı destekleyeceklerini belirtti. Altınkaynak, Yeşilay’ın toplum sağlığı adına gerçekleştirdiği faaliyetlerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, bu tür iş birliklerinin genç nesillerin daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Altınkaynak, tüm ekibe çalışmalarında başarılar dileyerek, bağımlılıkla mücadele konusunda gösterdikleri özveri için teşekkürlerini iletti.