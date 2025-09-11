Aslen Kastamonulu olan Mengiroğlu, İstanbul’da büyüyerek kariyerine modellik mesleğiyle adım attı ve podyumdaki başarısıyla adını duyurdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik alanında eğitim alan Mengiroğlu, daha sonra oyunculuğa yönelerek Adı Mutluluk, Paramparça ve Yasak Elma gibi sevilen yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesi edindi.

Ceyhun Mengiroğlu, son olarak Teşkilat dizisinde Neslihan’ın kardeşi ve Ömer’in eski yol arkadaşı Cihangir karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Mengiroğlu, Payitaht Abdülhamid ve İkimizin Sırrı gibi projelerde de yer aldı; özellikle aksiyon sahnelerindeki performansıyla Türk dizi sektöründe adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Ceyhun Mengiroğlu Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Ceyhun Mengiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında ‘Adı Mutluluk’ dizisiyle gerçekleştirdi Daha sonra Paramparça, Payitaht ile Abdülhamit, Maria ile Mustafa ve İkimizin Sırrı dizilerinde rol almıştır. Yasak Elma dizisinde Ekin karakterini canlandıran Ceyhun Mengiroğlu, 5 Aralık 1986'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kastamonulu olan oyuncu, Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra modellik ve oyunculuk kariyerine yönelerek Yasak Elma, İkimizin Sırrı, Maria ile Mustafa gibi dizilerde kariyerine devam etti.