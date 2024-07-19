Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde yer alan Ceyhun Kazancı, futbol dünyasında önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. İşte Ceyhun Kazancı'nın hayatı ve kariyerine dair detaylar:

CEYHUN KAZANCI KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da doğan Ceyhun Kazancı, eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı. Galatasaray Lisesi'nden 1998 yılında mezun olduktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandı ve burada eğitimine devam etti.

Kazancı, kariyerine birçok farklı sektörde önemli görevlerde bulunarak başladı. ArcelorMittal, International Stadia Group, Procas Sportif Danışmanlık, IMG Doğus, Asset Sportif, E-Kent ve Passolig gibi prestijli şirketlerde çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da Genel Sekreterlik yaparak futbol dünyasında adını duyurdu.

Beşiktaş'a geçiş yaptıktan sonra, önce Beşiktaş Genel Müdürü olarak görev aldı. Bu görevinin ardından, Beşiktaş'ta sportif direktörlük pozisyonunu üstlendi ve iki önemli görevini aynı anda yürüttü.

Ceyhun Kazancı, 26 Temmuz 2023 tarihinde Beşiktaş'tan ayrıldı. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olarak futbol camiasındaki etkisini sürdürmektedir.

CEYHUN KAZANCI'NIN FUTBOL KARİYERİ

Ceyhun Kazancı'nın futbol dünyasındaki deneyimi, Beşiktaş'taki görevleri ile geniş bir yelpazede yer almaktadır. Hem genel müdürlük hem de sportif direktörlük görevlerini üstlenmiş olması, onun futbol yönetimindeki yetkinliğini ortaya koymaktadır.

Bu önemli görevlerin ardından, Kazancı'nın TFF yönetiminde de etkili bir rol oynaması bekleniyor.