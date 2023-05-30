1945’ten bugüne kesintisiz şekilde okuyucuyla buluşan dergide, yerel yönetimler için arşiv niteliğinde fotoğraf ve makaleler yer alıyor.

Dünyanın en eski yerel yönetim kuruluşları arasında yer alan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından anlamlı bir çalışma daha hayata geçirildi. “Belediyelerin hafızası” niteliği taşıyan ve Birlik tarafından 1945 yılından bu yana kesintisiz olarak yayımlanan İller ve Belediyeler Dergisi’nin arşiv sayıları dijital ortama aktarılarak okuyucu ve araştırmacıların beğenisine sunuldu. Toplu konutlardan imar planlarına, altyapı yatırımlarından tarihi yapıların restorasyon projelerine kadar yerel yönetimlerin hizmet sahasındaki birçok konuda içeriğin yer aldığı dergide, tarihe ışık tutacak arşiv niteliğinde fotoğraflar da bulunuyor.

Ücretsiz erişilebiliyor

Yayın hayatına 1945’te başlayan ve ekim ayında ilk sayısı yayımlanan İller ve Belediyeler Dergisi’nin arşiv sayıları da e-dergi formatında okunabiliyor. Derginin ilk sayılarına erişim için herhangi bir kayıt gerekmezken, araştırmacı ve okurlara ücretsiz olarak sunuluyor. Türkiye Belediyeler Birliği resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan dergilerin tamamına https://www.tbb.gov.tr/Tr/Yayinlar adresinden erişim sağlanabiliyor. Haber Merkezi