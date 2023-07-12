Bisiklet sürmenin faydalarının da anlatıldığı “Çevre İçin Pedal Çevir” etkinliğinde gençlere “Sıfır Atık ve Çevre Bilinci” eğitimi de verildi.

Verilen eğitimden sonra Yozgat Kirazlı Göleti’ne kadar pedal çeviren gençler, gölete ulaştıktan sonra çevre temizliği yaptı.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitimden sonra açıklamada bulundu. Başkan Uğuz açıklamasında, “Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) ve Sıfır Atık Müdürlüğü işbirliğinde ‘Çevre İçin Pedal Çevir’ sloganıyla bir etkinlik düzenlendik. Etkinliğimiz Yozgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi ile başladı. Çevre Mühendisi Tolgahan Bey tarafından gençlere Sıfır Atık ve Çevre Bilinci konusunda eğitim verildi. Eğitim sonrasında bisiklet kullanımı ve bisiklet kullanmanın sağlığa önemi hakkında bilgilendirilme yapıldı. Kirazlı göletine kadar çevre için pedal çevirdik. Kirazlı göletine ulaştıktan sonra burada bir çevre temizliği yaptık” ifadelerini kullandı.

Bisiklet kullanımının faydalarından da bahseden Başkan Uğuz, “Seyahat şeklimizi değiştirmek, çevreyi korumaya yardımcı olmada şaşırtıcı derecede büyük bir rol oynayabilir. Bisiklet kullanmanın faydaları oldukça fazladır. Bunlar sağlık ve çevre olmak üzere, kişisel, ekonomik, sosyal ve daha da çok alanı içerebilir. Bisiklet sürmek iyi bir egzersiz şeklidir. Aynı zamanda basit, çevre dostu bir ulaşım seçeneğidir. Bisiklet, sağlık için de iyi bir egzersiz aracıdır. Üstelik çevre kirliliği de yaratmıyor” şekilde konuştu. Melike Aslı Arslan