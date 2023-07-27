Gerçekleşen ziyarette Boğazlıyan yeni Terminal Binasının çevre yolu üzerinden doğrudan giriş sağlanması için hayata geçecek çalışmaların planlaması yapıldı.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük, Boğazlıyan Şube Şefi Ahmet Aykaç ile Bakım ve Trafik Teknik Görevlisi Ahmet Fırat Başaçık’ı belediyemizde ağırladık. Ardından karayollarına bağlı ekipler ile birlikte Yeni Terminal Binamıza çevre yolu üzerinden doğrudan giriş sağlanması için yapacağımız çalışmaları yerinde planladık. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. Melike Aslı Arslan