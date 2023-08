Ankara Bulvarı garajlar mevkii üzerinde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu büyükşehirlerdekini kıskandıracak boyutta olduğunu ifade eden Başkan Koçer, “Aynı güzergâhta Devlet Hastanesinin olması nedeniyle de ihbara giden ambulanslar yoğunluk nedeniyle trafikte güçlükle ilerliyor. Birde bunlara TIR, Kamyon gibi ağır vasıta araçları da eklenince sorgun trafiğinde tam bir keşmekeş yaşanıyor” dedi.

Koçer yaptığı açıklamada, “Sorgun'da yaşanan trafik sorununun çözümü için yeni çevre yolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Sorgun’da şehir merkezinde kalan çevre yolunun ihtiyaca cevap vermediği ve acilen yeni bir çevre yolu yapılmasının zorunluluğu olduğu biliniyor. Çevreyolu Sorunu hem can sıkıyor hem de can yakıyor. Sorgun ilçe genelinde ağır vasıtaların sebebiyet verdiği her yıl yüzlerce kaza can ve mal kaybına neden oluyor. Öyle ki artık Sorgun’da kent içine giriş yapan tırlar, kamyonlar ve diğer ağır vasıtalar büyük tehlikeye neden oluyor. Hastane yolunda ambulansların yaşadığı trajedi ise cabası. Özellikle garajlar şeker fabrikası yolu üzerinde faaliyete geçmesi beklenen yeni açılacak okullarla birlikte bu sorun daha da katlanarak büyüyecek. Bu trafik karmaşasının sona ermesi için mutlaka yeni çevre yoluna ihtiyaç var. Sorgun'un içinden geçen Karayolu trafiği yükünün azaltılması için acilen şehrimize yeni bir Çevre yolu yapılması için bu konuda yetkililerin biran önce harekete geçmesini istiyoruz. Zira Sorgun'a yapılacak yeni çevre yolu kentin hem daha büyümesine, hem de şehir içi trafiği sorunun ciddi biçimde azalmasına neden olacağı da belirtiliyor” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir