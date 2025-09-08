YOZGAT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No İli İlçesi Mahalle/Köy Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale saati

1 Yozgat Merkez Mutafoğlu Mah. 2. Mıntıka 1925 3 1.930,58 7/16 (844,63 m2) İki Adet Bahçeli Ahşap Ev ve Arsası Konut Alanı Boş 5.500.000,00 1.375.000,00 17.09.2025 09:30

2 Yozgat Merkez Yenicami Mah. 2. Mıntıka 853 192 370,78 Tam Arsa Konut Alanı İşgalli 1.560.000,00 390.000,00 17.09.2025 09:45

3 Yozgat Merkez Yenicami Mah. 2. Mıntıka 853 194 3.390,23 Tam Arsa Konut Alanı Boş 15.257.000,00 3.814.250,00 17.09.2025 10:00

4 Yozgat Merkez Deremumlu Köyü 102 45 4.251,95 Tam Hamtoprak İmarsız İşgalli 171.000,00 42.750,00 17.09.2025 10:15

5 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 104 117 582,58 Tam Tarla İmarsız Boş 466.100,00 116.525,00 17.09.2025 10:30

6 Yozgat Merkez Kuyumcu Köyü 116 276 19.010,01 Tam Tarla İmarsız İşgalli 761.000,00 190.250,00 17.09.2025 10:45

7 Yozgat Merkez Evci Köyü 171 11 2.152,47 Tam Bahçe İmarsız İşgalli 1.135.000,00 283.750,00 17.09.2025 11:00

8 Yozgat Merkez Evci Köyü 171 12 711,89 Tam Kargir İki Katlı Ev ve Bahçesi İmarsız İşgalli 852.000,00 213.000,00 17.09.2025 11:15

1-) Yukarıdaki tablolarda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Yozgat İlinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45'nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Yozgat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü giriş katında hizmet veren Milli Emlak Müdürlüğü, Müdür odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37'nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

a-) Yasal yerleşim yeri belgesi,

b-) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı),

c-) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,

d-) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),

e-) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.

f-) Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile (Noter Tasdikli) birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

3-) 4706 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17'nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

4-) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5'nci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL' nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4' ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir. İhale bedelinin peşin ödenmesi durumunda ihale bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

5-) Taşınmazların satış bedeli üzerinden ayrıca Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 1 (%), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için binde 5 (%0,5), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için On binde 25 (%0,025) işlem bedeli alınacaktır.

6-) İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

7-) Şartname mesai saatleri içerisinde Yozgat Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

8-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-) Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.yozgat.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU:0 (354) 212 27 03 0 (354) 212 30 05 Dahili No: 1155