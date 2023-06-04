Akdağmadeni TEMA Vakfı Temsilciliği ve Akdağmadeni Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğe TEMA Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdulkadir Karaduman, TEMA Yozgat Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız, TEMA Yozgat Etkinlik Koordinatörü Ali Ersever ve Bozok Genç TEMA topluluğu katıldı.

Yapılan doğa yürüyüşü sonrasında Kadıpınarı Tabiat Parkında çevre temizliği yapılan etkinlik sonrası TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği yönetimi ve gönüllüleri AK Konakta Belediye Başkanı Uzm.Dr.Nezih Yalçın ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Uzm.Dr.Nezih Yalçın doğayı seven, koruyan ve bu amaç doğrultusunda farkındalık yaratacak eğitim ve etkinliklerde bulunan TEMA Vakfı ailesini Akdağmadeni'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek ilerleyen zamanlarda farklı projelerde bir araya gelme temennisinde bulundu.

Tema Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdulkadir Karaduman yapmış olduğu açıklamasında; “TEMA Vakfı olarak Akdağmadeni'nde bizleri en iyi şekilde ağırlayan Belediye Başkanımız Uzm.Dr.Nezih Yalçın'a çok teşekkür ediyorum. Akdağmadeni ormanları görülmeye değer birçok farklı endemik bitki türünü içinde barındıran Ülkemizin özelliklede bölgemizin büyük bir değeri. Bizlerde bugün bu güzel coğrafyada Akdağmadeni Belediyesi'nin destekleriyle doğa yürüyüşü gerçekleştirip katılımcı arkadaşlarımıza farkındalık yaratacak etkinlikler yaptık. İlerleyen zamanlarda da Akdağmadeni ormanlarının içinde barındırdığı potansiyeli anlatacak güzel projelerle burada olmak istiyoruz” dedi.

Etkinlik sonrasında destekleri için Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm.Dr.Nezih Yalçın'a TEMA Vakfı tarafından hazırlanan “Teşekkür Mektubu” takdim edildi. Yasin Nazım Kayhan