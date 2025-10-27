Meydana gelen 3,7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 19.44’te Karadeniz’de meydana geldi. 3,7 büyüklüğündeki depremin 13,57 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremin merkez üssünün İstanbul’a yakın bir noktada olması nedeniyle şehir genelinde hafif şekilde hissedildiği, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbarın alınmadığı belirtildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi ekipleri bölgede gelişmeleri yakından takip ederken, yetkililer vatandaşları paniğe kapılmamaları ve resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları izlemeleri konusunda uyardı.

Depremin ardından sosyal medyada kısa süreli yoğun paylaşımlar yapılırken, bazı vatandaşlar sarsıntıyı özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde hissettiklerini bildirdi.