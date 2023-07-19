Yapılan yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıza belediye ekipler merkez mahalle mezarlığı yeri bakım onarım çalışmasını tamamlandı.

Oluközü Belediyesi, merkez mahalle mezarlığı çevre düzenlemesi çalışmalarında sona geldi.

Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy’un talimatları ile bakıma alınan merkez mahalle mezarlığı yerinde çatı onarımı, çevre düzenlemesi gibi yenilikler yapıldı.

“GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aydınsoy, “Biz inancımız gereği geçmişimize sahip çıkmak zorundayız. Bizim inancımızda ‘Her doğan varlık bir gün ölümü tadacaktır’ der yani yarın ahiret gününde hepimiz hesap vereceğiz. Burada bulunan merhum ve merhumelerin evlatları, torunları olarak geçmişimize saygımız gereği mezarlıklarımızı güzelleştirerek beldemizin içinde yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyoruz. Hem bize ölümü hatırlatacak hem de mahalle ortasında bulunan böyle bir yer mahalleye bir güzellik manevi bir hava katacak. Bu kapsamda yapmış olduğumuz projelendirme neticesinde mezarlığımızın çevre düzenlenmesini tamamladık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi