Düzenli ceviz tüketiminin insan sağlığı üzerinde önemli faydaları bulunuyor. Bağırsak ve beyin sağlığına çok faydalı

Faydaları saymakla bitmeyen cevizin yenide faydaları da ortaya çıktı. Güney Avustralya Üniversitesi bilim insanları, “Nutrients” dergisinde yayımlanan araştırmalarına göre ceviz, stres seviyesini düşürüyor, ruhsal dengeyi güçlendiriyor ve uyku kalitesini artırıyor.

Dengeyi Koruyor

Uzmanlar, bu etkinin cevizin bağırsak mikrobiyotasına yaptığı olumlu etkilerden kaynaklandığını vurguluyor.

Bilindiği üzere bağırsak mikroflorası, ruh hali ve psikolojik sağlıkla doğrudan ilişkili.

Olumsuz değişiklikler stres seviyesini artırabilirken, cevizin içeriği bu dengeyi korumaya yardımcı oluyor.

3 Faydanın Deney Sonucu

Araştırmaya katılan 80 öğrenci iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki öğrenciler 16 hafta boyunca her gün belirli miktarda ceviz tüketti.

İkinci grup ise normal beslenme düzenini sürdürdü.

Sonuçlara göre ceviz tüketen öğrencilerde ruh sağlığı göstergeleri iyileşti, uyku düzeni toparlandı ve genel ruh hali yükseldi.

Buna karşılık ceviz yemeyen grupta, özellikle sınav öncesi stres ve ruhsal çöküntü seviyeleri keskin biçimde arttı.