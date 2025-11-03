Enflasyon rakamlarının yarın netleşeceğini söyleyen Yılmaz, "Enflasyon vatandaşın temel meselesi, bunun için enflasyonu birinci öncelik haline getirdik. Enflasyonu kademeli bir şekilde aşağı çekiyoruz. 2024'te yüzde 44'e düştü, bu yıl yüzde 30 civarında bekliyoruz." dedi.

2026 yılı hedefinin yüzde 20'nin altı olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, 2027'de ise hedefin yeniden tek hanelere ulaşmak olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Temel mallarda bu rakama geldik. Ama hizmetler biraz geriden geliyor. Kira başta olmak üzere, eğitim ve kira kalemlerinde biraz geriden geliyoruz. 3 sütunlu bir bütüncül politikamız var. Birincisi para politikası. Diğer taraftan maliye politikamız var. Oralarda da 90 milyar dolar deprem nedeniyle harcama yaptığımız halde mali disiplini koruyoruz." diye konuştu.

“Büyük Resmi Görmek Lazım”

Bu rakamların en güçlü ekonomileri dahi sarsacak rakamlar olduğunu dile getiren Yılmaz, depremin mali etkisinin sonraki yıllarda ortaya çıktığını söyledi.

Yılmaz, programın üçüncü ayağının yapısal dönüşümler olduğunu belirtirken, "Eylül ayında beklentinin biraz üzerinde geldi. Ama bu bir aylık durum. Büyük resmi görmek lazım. Enflasyon aşağı doğru iniyor. Vatandaşlarımız bu düşüşü belirli gruplarda görüyor. Gıdada kuraklık ve don nedeniyle etkiyi göremiyoruz. Burada birde fırsatçılık var. Enflasyon aşağı doğru inmeye devam edecek. Vatandaşımız hizmet sektörü dahil her alanda bunu görecek." ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ekonomisi Yüzde 30 Büyüdü”

Ekonomiyi konuşurken biraz dünyaya da bakmak gerektiğini söyleyen Cevdet Yılmaz şunları kaydetti:

"Dünya çok zor bir durumdan geçiyor. Ciddi tarife tartışmaları yaşanıyor. Birde birçok bölgede çatışma var. Pandemiden bugüne dünya ekonomisi yüzde 15 büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 30 büyüdü. Emeğin milli gelirden aldığı pay çok önemli. Bu pay geçen yıl yüzde 39 oldu. 2025'in ilk yarısında yüzde 35,9. Emeğin, milli gelirden aldığı pay olarak bu rakam tarihimizin en yüksek noktasında."

Faiz indirim döngüsüne girildiğini ve devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Enflasyon da faizler de aşağı doğru trende girmiş durumda. Gelecek yılın ortalarından sonra bu konular gündemimizi daha az işgal edecek." dedi.