Usta oyuncu Cevat Kurtuluş’un eşi olan Meral Kurtuluş’un vefatını Film-San Vakfı duyurdu.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncu Meral Kurtuluş'a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

MERAL KURTULUŞ KİMDİR?

1935 yılında Kosova’da dünyaya gelen Meral Kurtuluş, 1950 yılında Türkiye’ye yerleşti. 1959 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Cevat Kurtuluş ile evlendi. Sanat hayatına 1960 yapımı Ayşecik filmiyle adım atan Kurtuluş, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı.

Varyemez, İşte Hayat, Zagor, Malkoçoğlu Krallara Karşı, Vefasız, Hayat Sevince Güzel ve Samanyolu gibi dönemin önemli yapımlarında rol alan Kurtuluş, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etti.

CEVAT KURTULUŞ KİMDİR?

Cevat Kurtuluş, 20 Haziran 1922’de Ankara’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim aldı. Tiyatro ve sinemanın yanı sıra opera sahnelerinde de bariton olarak yer aldı. Sinemaya 1947 yılında Kerim'in Çilesi filmiyle adım atan Kurtuluş, özellikle 1960'lı ve 70'li yıllarda canlandırdığı "aptal uşak" tiplemeleriyle tanındı.

Uzun yıllar sahnelerde ve beyaz perdede yer alan Kurtuluş, 6 Eylül 1992’de Ankara’da hayatını kaybetti.