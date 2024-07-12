Muğla Bodrum'da denizde yüzerken fenalaşarak hayatını kaybeden Çetin Özataç, iş dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

Ünlü iş insanı Çetin Özataç'ın beklenmedik ölümü, pek çok kişiyi şaşkına çevirdi ve "Çetin Özataç kimdir? Neden öldü?" gibi soruları gündeme getirdi. Bu makalede, Özataç'ın etkileyici kariyer yolculuğunu ve yaşamını yitirişinin ardındaki nedenleri ele alıyoruz.

ÇETİN ÖZATAÇ KİMDİR?

64 yaşındaki Çetin Özataç, Coca-Cola İçecek'te Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Direktörü olarak görev yapıyordu. Ankara'da yaşayan ve Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Özataç, iş dünyasında sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Özataç, bugüne kadar birçok önemli şirkette görev almış ve son olarak Coca-Cola'da önemli bir pozisyonda bulunuyordu.

ÇETİN ÖZATAÇ NEDEN ÖLDÜ?

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesi ile birlikte tatilini yapan iş insanı Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda yüzerken fenalaşarak yaşamını yitirdi. Özataç’ın ani ölümü iş dünyasında şok etkisi yarattı.

Ankara’dan ailesi ile birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’ne tatilini geçirmek üzere gelen 64 yaşındaki Çetin Özataç onlarca kişinin bulunduğu plajda denize girdi

Sahilden yaklaşık 50 metre açıldıktan sonra bir anda hareketsiz kaldığı belirtilen Özataç, ailesi ve vatandaşların yardımı ile kıyıya getirildi.