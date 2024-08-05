Yapılan demonstrasyonlarda 6 ilçede 29 köyde 11 kuruluşa ait 40 çeşit buğday ekim ve üretimleri yapıldı.

Demonstrasyonların hasatları İl Müdürü Tanju Özkaya’nın katılımı ve il, ilçe müdürlüğü teknik personeli kontrolünde yapıldı.

Yapılan demonstrasyonlarla ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya, şunları söyledi: “Bilindiği üzere ilimiz bir tarım ilidir. Tarımda en çok ekiliş ve üretim buğdayda yapılmaktadır. Yani çiftçimizin en önemli gelir kaynağı buğday üretiminden elde ettiği gelirdir. Bu üründe yapılacak verim ve üretim artışı ilimizin ve ülkemiz ekonomisi için önemli bir miktar oluşturmaktadır. Son yıllarda küresel iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık ve yağış zamanlarının değişmesi ekim ve üretimde birtakım olumsuzluklar ve zorluklar oluşturmaktadır. Bir amacımızda bu zorluklar içinde dahi çiftçimizle birlikte çalışarak daha kaliteli ve fazla üretim yapmaktır. Bu doğrultuda ilimizin birçok bölgesinde deneme demonstrasyon ve yayım çalışmaları yapmaktayız."

Özkaya, "Bu kapsamda 2024 yılında Bakanlığımız araştırma enstitüleriyle ortak ekimler yaparak dekara verimi artırmak için değişik ürün gruplarından 75 adet deneme demonstrasyon yaptık. Buğday konusunda Bakanlığımız Araştırma Kuruluşları ve Türkiye Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)'ne üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilerek tescil ettirilen 40 değişik buğday çeşidi, 6 ilçemize bağlı 29 köydeki, 36 önder çiftçimizle birlikte ekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Özkaya, "Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; ikizce96, aytenabla, selamibey, çavuş, demirhan, şanlı, kürşad, eminbey, vehbibey, balkır, erbaş ve mete06 çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan taner, selçuklu, avşar, türköz, yavuz, tuğra, buhara ve ekiz çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan nacibey ve dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen altuğ, acar ve durusa çeşitleri ile TSÜAB’a üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilen destan, cömert köksalan, emek, zirve, enerji, enduro, ziraat, meya1 ve huntaş59 çeşitleridir. Genel anlamda çeşitler iyi. Bunların içinde ilimizde güzel verim veren ve kalite değerleri öne çıkan çeşitler var. 250 ila 734 kilogram arasında verimler aldık. Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olan yerli ve milli tohumlarımızı ekmelerini ve yerli tohumlarla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlümüze başvurabilirler" dedi.