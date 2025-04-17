İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 13 Nisan’da metruk bir binada bulunan erkek cesedinin, yaklaşık 9 aydır kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın’a ait olduğu tespit edildi.

Fatih Aydın, 7 Temmuz 2024 tarihinde babası Mahmut Aydın ile yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Aydın’ın ailesi, kaybolmasından kısa süre sonra televizyon programı aracılığıyla yardım çağrısında bulunmuş, olay geniş çaplı araştırmalara konu olmuştu.

Olayla ilgili olarak Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre; Küçükçekmece Fatih Mahallesi Atatürk Köşkü Caddesi’nde yer alan 3 katlı metruk bir binanın arkasındaki boş arazide bulunan ceset, kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda cesedin Fatih Aydın’a ait olduğu kesinleşti. DNA örneği, Aydın’ın annesi Rabia Aydın’dan alındı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Aydın’ın kaybolmasının ardından banka hesaplarında herhangi bir hareketlilik gözlenmemiş ve yurtdışına çıkış yaptığına dair bir bulguya da rastlanmamıştı. Cesedin bulunduğu metruk bina çevresinde ikamet eden bazı vatandaşlar, kötü kokular fark ettiklerini ancak bunun hayvan ölüsünden kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti. Binaya giren kişiler, üst katlardan birinde insan iskeletine rastlamaları üzerine durumu polise bildirdi.

Ceset üzerinde yapılacak adli incelemelerin ardından Fatih Aydın’ın ölüm nedeni netlik kazanacak.