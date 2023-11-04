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“Çerezza İsrail malı mı? Çerezza Türk malı mı? Çerezza hangi ülkenin ürünü?” Vatandaşlar tarafından merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik…

Çerezza, İtalya kökenli bir üründür ve ilk üretimi İtalya'nın ünlü şehri Torino'da gerçekleşmiştir. Torino, çikolata ve fındık konusunda bilinen bir bölge olup, Çerezza'nın kalitesi ve lezzeti bu yüksek standartlara göre sağlanır. İtalyan mutfağının özgünlüğü ile tanınan Çerezza, geleneksel yöntemlerle üretilir. Dolayısıyla Çerezza, İtalya'nın bir ürünüdür ve İsrail veya Türkiye ile bir bağlantısı yoktur. İtalyan lezzetlerinin bir örneği olarak, Çerezza'nın tadını çıkarmak için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.