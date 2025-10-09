Uyuşturucuya özendirmek' suçundan gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Ceren Moray da bulunuyor.

Neler Oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçuyla başlattığı soruşturma kapsamında Hadise, İrem Derci, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Meriç Aral, Mert Yazıcıoğlu, Derin Talu, Deren Talu, Dilan Polat, Engin Polat, Ziynet Sali, Özge Özpirinçci, Birce Akalay, Metin Akdülger gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu olduğu açıklandı. Operasyonun 'uyuşturucuya özendirmek' suçlamasıyla olduğu belirtildi. Ünlü isimlerin kan tahlili ve ifadeleri alındı.

Ceren Moray Kimdir?

Oyuncu 5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Küçük yaşlarda tiyatro eğitimine başlayan oyuncu Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim aldı. Üniversite eğitimini 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans yaptığı dönemde babası kalp krizi geçirdi ve bu durum, Moray'ın hayatında radikal değişikliklere sebep oldu. Bu zamanlarda Moray'a dizi için teklif geldi ve ilk televizyon deneyimini, 2003 yılında yayımlanan Serseri Aşıklar adlı dizide yaşadı.

Oynadığı diziler:

2004 yılında yayımlanan Dayı adlı dizide "Simge" karakterini, 2005 yılında yayımlanan Nefes Nefese adlı dizide ise "Ezgi" karakterini canlandırdı. 2007-2008 yılları arasında yayımlanan Doktorlar adlı dizide Senem karakterini, 2007-2011 yılları arasında yayımlanan Kavak Yelleri adlı dizide "Su" karakterini canlandırdı. 2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide "Zehra" karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise "Efsun" karakterini canlandırdı. 2014 yılında yayımlanan Bi Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde "Berrak" karakterini, 2015 yılında yayımlanan Yok Artık! adlı sinema filminde ise "Ebru" karakterini canlandırdı.