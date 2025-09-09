Enerjik yapısı, doğal oyunculuğu ve farklı rollerdeki başarısıyla dikkat çeken Moray, özellikle gençlik dizilerinde yakaladığı çıkıştan sonra dramatik rollerle kariyerini taçlandırmıştır.

Ceren Moray Kimdir?

5 Haziran 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Ceren Moray, çocukluk yıllarından itibaren sanatla iç içe büyümüştür. Babası Diyarbakırlı Kürt kökenli, annesi ise Kastamonuludur. Küçük yaşlarda oyunculuğa olan ilgisini fark eden ailesi, onu sanat eğitimi alması konusunda desteklemiştir.

Moray, eğitim hayatına Pera Güzel Sanatlar Lisesi ile başladı. Burada aldığı temel oyunculuk eğitiminin ardından hayalini kurduğu tiyatro kariyeri için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne girdi. 2005 yılında başladığı eğitimini 2009 yılında tamamladı. Henüz öğrenciyken kamera karşısına geçen Moray, kısa sürede sektörde adını duyurmayı başardı.

Ceren Moray Kaç Yaşında?

Ünlü oyuncu 5 Haziran 1985 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Ceren Moray Aslen Nereli?

Her ne kadar İstanbul’da doğup büyümüş olsa da babasının memleketi sebebiyle aslen Diyarbakırlıdır. Annesi ise Kastamonu kökenlidir.

Ceren Moray Burcu Nedir?

5 Haziran doğumlu olan oyuncunun burcu İkizler’dir. İkizler burcunun enerjik, sosyal ve hareketli özellikleri, Moray’ın yaşam tarzında ve oyunculuk kariyerinde kendisini göstermektedir.

Ceren Moray Boyu Ve Kilosu

Zarif fiziğiyle dikkat çeken oyuncunun boyu 1.70 cm, kilosu ise 55 kg’dır. Sahne ışıkları altında ve kamera önünde dikkat çeken duruşu, hayranları tarafından da sık sık merak edilmektedir.

Oyunculuk Kariyerinin Başlangıcı

Ceren Moray’ın oyunculuk kariyeri, 2003 yılında rol aldığı Serseri Aşıklar dizisiyle başladı. Bu proje küçük bir deneyim olsa da onun için önemli bir dönüm noktasıydı. 2004’te Dayı dizisinde “Simge”, 2005’te ise Nefes Nefese dizisinde “Ezgi” karakterlerini canlandırdı.

Asıl çıkışını ise 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri dizisiyle yaptı. Burada hayat verdiği “Su” karakteri, gençlik dizisinin unutulmaz isimlerinden biri oldu. Bu rol, onu geniş kitlelere tanıttı ve kariyerinde sağlam bir basamak oluşturdu.

Başarılı Projeleri Ve Dönüm Noktaları

Moray’ın kariyerinde birbirinden farklı yapımlar yer alır. İşte öne çıkan bazı projeleri:

2007-2008 – Doktorlar / Senem → Medikal drama türündeki popüler dizide rol aldı.

2012 – İşler Güçler / Zehra → Komedi türündeki bu dizideki performansı çok beğenildi.

2014-2017 – O Hayat Benim / Efsun → Dizi kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Başrol olarak “Efsun” karakterine hayat veren Moray, oyunculuk performansıyla geniş kitlelerce takdir topladı.

2018-2019 – Avlu / Azra → Netflix dahil birçok platformda yayınlanan bu dizideki sert ve güçlü kadın karakteriyle hafızalara kazındı. “Azra” rolü, Moray’ın kariyerindeki en güçlü dramatik performanslardan biri olarak kabul edilir.

2020 – Öğretmen / Zeynep → Duygusal yapısıyla öne çıkan bu dizideki performansı büyük beğeni topladı.

2021 – Yalancılar ve Mumları / Elif Usman → Dramatik öğelerin öne çıktığı bu yapımda rol aldı.

2021 – Olağan Şüpheliler / Nehir Akçit → Exxen platformunda yayınlanan dizide başrolde yer aldı.

Yakında – Kirli Sepeti / Hayriye → Yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Sinema dünyasında da adından söz ettiren Moray, Bi Küçük Eylül Meselesi, Yok Artık!, El Değmemiş Aşk, Olaylar Olaylar ve Arada gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle “El Değmemiş Aşk” filmindeki başrol performansı, onun beyazperdedeki başarısını kanıtladı.

Özel Hayatı

Ceren Moray, 2017 yılında Fransız sevgilisi Nico Brun ile evlendi. Çiftin evliliği, farklı kültürlerin buluşması olarak da sık sık gündeme geldi. Ancak 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandılar. Moray, boşanma sonrası hayatına daha çok işine odaklanarak devam etmektedir. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncu, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarının ilgisini çekmektedir.