Ceren Kumbasar Mumay, iş dünyasında liderlik vasıflarıyla öne çıkan ve adından sıkça söz ettiren bir isimdir.

Ankara'da doğan Mumay, Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi eğitimi almıştır. Başarılı kariyeriyle dikkat çeken Mumay, inşaat sektöründe önemli bir konuma yükselmiş ve sivil toplum alanında da aktif bir rol oynamaktadır.

CEREN KUMBASAR MUMAY KİMDİR?

İş dünyasının parlayan yıldızlarından Ceren Kumbasar Mumay, liderlik vasıfları ve aktif sivil toplum çalışmalarıyla tanınmaktadır. Ankara doğumlu olan Mumay, Marmara Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra inşaat sektöründe hızlı bir yükseliş göstermiştir.

Ceren Kumbasar Mumay, Cube İstanbul Danışmanlık Firması'nın kurucusu ve başkanı olarak görev yapmaktadır. Soyak, Sinpaş ve Ağaoğlu gibi önde gelen inşaat şirketlerinde önemli pozisyonlarda bulunarak sektörde adını duyurmuştur.

SİVİL TOPLUM ÇALIŞMALARI

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, Ceren Kumbasar Mumay sivil toplum alanında da aktif bir rol üstlenmektedir. Hürriyet Emlak ve Vatan gazetelerindeki köşe yazılarıyla tanınan Mumay, İstanbul Genç Girişimciler Derneği, TUSKON ve HÜRSİAD gibi önemli kuruluşlarda üyelik yapmıştır. Ayrıca Enerji Verimliliği Derneği'nde danışmanlık görevini sürdürmektedir.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE İLHAM KAYNAĞI

Ceren Kumbasar Mumay, iş dünyasındaki liderliği ve sivil toplum çalışmalarıyla genç girişimcilere ve iş kadınlarına ilham olmaya devam etmektedir. Onun başarı dolu kariyeri ve topluma katkıları, geniş bir kesimin ilgisini çekmekte ve merak konusu olmaktadır.