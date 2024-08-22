Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun konsolu gibi cihazların satışında önemli değişiklikler yapıldı.

Artan fiyatlar, son bir yıl içinde yenilenmiş teknolojik ürün pazarını canlandırmış, kırılan veya arızalanan cihazlar onarılarak yeniden piyasaya sürülmüştü.

KAYIT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Önceki uygulamada firmalar, yeniledikleri cihazları Ticaret Bakanlığı'nın sistemine isteğe bağlı olarak kaydedebiliyordu. Ancak, yeni düzenleme ile birlikte bu kayıt işlemi zorunlu hale getirildi.

Artık, yenilenmiş telefonlar ve diğer cihazları satmak isteyen firmalar, bu ürünleri bakanlık sistemine kaydetmek zorunda olacak.

Bu karar, yalnızca cep telefonları ve tabletlerle sınırlı kalmıyor. Bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları için de geçerli olan bu zorunluluk, 3 ay sonra yürürlüğe girecek.