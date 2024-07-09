Son günlerde vatandaşların dikkatini çeken isimlerden biri olan İYİ Partili Cenk Özatıcı, Türk siyasetinde önemli bir yer edinmiş isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak pek çok kişi, Özatıcı'nın kim olduğunu ve siyasi geçmişini merak ediyor. İYİ Partili Cenk Özatıcı kimdir? İşte, İYİ Partili Cenk Özatıcı'nın hayatı, kariyeri ve siyasi duruşu hakkında detaylar...

CENK ÖZATICI KİMDİR?

Kadir Cenk Özatıcı, eğitim hayatına İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü'nde başladı. Lisans eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İngiltere'ye giderek Sheffield Üniversitesi'nde Politika alanında yüksek lisans yaptı.

Akademik kariyerine Türkiye'de devam eden Özatıcı, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın danışmanı olarak görev aldı. Şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde Politik Ekonomi Bölümü'nde doktora öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Cenk Özatıcı'nın siyasi kariyeri İYİ Parti'de başlamış ve gelişmiştir. Partinin Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı olarak görev yapan Özatıcı, bu pozisyonda ülkenin milli güvenliği ve göç politikaları üzerinde etkili bir rol oynamaktadır. İYİ Parti bünyesinde aldığı bu önemli görevle, parti politikasının şekillenmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır.

CENK ÖZATICI KAÇ YAŞINDA?

27 Kasım 1989 yılında dünyaya gelen Cenk Özatıcı, 2024 yılı itibariyle 35 yaşındadır.

CENK ÖZATICI NERELİ?

Kadir Cenk Özatıcı, Manisa'da dünyaya geldi. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Manisa'da tamamladı.