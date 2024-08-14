Cenk Ergün, 1974 doğumlu bir spor yöneticisidir. Eğitim hayatına Bursa'da ilkokul eğitimi alarak başlayan Ergün, 1993 yılında Galatasaray Lisesi'nin matematik bölümünden mezun oldu. Yükseköğrenimini Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

Profesyonel kariyerine 2000-2003 yılları arasında Kamera Spor Reklamcılık A.Ş.'de Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ile A Milli Futbol Takımı’nın özel maç organizasyonlarını yöneten Ergün, bu süreçte spor dünyasında kendini göstermeye başladı.

Ardından, 2003-2006 yılları arasında Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2006 yılından itibaren Galatasaray Sportif A.Ş.'de Özel Projeler Sorumlusu olarak çalıştı.

Bugün Galatasaray’ın Futbol Direktörü olarak görevine devam eden Cenk Ergün, evli olup; Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca dillerinde yetkinlik göstermektedir.