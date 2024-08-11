Prof. Dr. Cengiz Yalçın’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Prof. Dr. Cengiz Yalçın kimdir? İşte detaylar…

Prof. Dr. Cengiz Yalçın, Türkiye'nin önde gelen nükleer fizikçilerinden biri olarak bilinir.

PROF. DR. CENGİZ YALÇIN KİMDİR?

1934 yılında Bolu, Gerede'de doğan Prof. Dr. Cengiz Yalçın, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünden 1960 yılında lisans, 1961 yılında yüksek lisans derecelerini alarak başlamıştır. Nükleer fizik alanındaki doktorasını 1965 yılında Sussex Üniversitesinde tamamlayan Yalçın, bilim dünyasında adını duyurmuştur.

Kariyerine 1967-1969 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) Yardımcı Profesör olarak başlayan Yalçın, 1969-1971 yıllarında Sussex Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarına devam etmiştir. 1972 yılında Doçent, 1977 yılında ise Profesör unvanını alarak ODTÜ'deki kariyerine hızla devam etmiş ve 2001 yılında emekli olmuştur.

Yalçın, ODTÜ Fizik Bölümü Başkanlığı, TÜBİTAK Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuş, Avrupa Bilim Vakfı (European Science Foundation) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı gibi ulusal ve uluslararası birçok kritik pozisyonda görev almıştır. Ayrıca, Türk Fizik Derneği, Avrupa Fizik Derneği, Amerika Fen Öğretmenliği Milli Birliği ve New York Bilimler Akademisi gibi prestijli bilimsel toplulukların üyesi olmuştur.

Nükleer fizik alanında yaptığı bilimsel çalışmalar ve modern fizik dersleri ile birçok kuşağın bilimsel ufkunu genişleten Yalçın, ODTÜ Fizik Bölümünün gelişiminde de büyük rol oynamıştır. Yayınladığı 12 kitap, özellikle İngilizceden Türkçeye kazandırdığı "Fiziğin Temelleri" serisi, Türkiye’de fizik biliminin yaygınlaşmasında önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Emekli olduktan sonra da bilim dünyasına katkılarını sürdüren Prof. Dr. Cengiz Yalçın, yazdığı köşe yazıları ve kitaplar ile bilim ve teknolojinin önemine dikkat çekmeye devam etmiştir. Yalçın, evli ve bir çocuk babasıdır.