Cengiz Ünver’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Cengiz Ünver kimdir? İşte detaylar…

CENGİZ ÜNVER KİMDİR?

1969 yılında Ankara’da doğan Tuğamiral Cengiz Ünver, 1987 yılında Deniz Harp Okuluna girmiş, Deniz Harp Okulu öğrenimini tamamlamasını müteakip 1991 yılında subay olarak naspedilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının çeşitli suüstü gemilerinde branş subaylığı, bölüm amirliği ve komutanlık görevlerinde bulunan Cengiz Ünver;

1991-1992 yılları arasında TCG MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK A/K.Sb.Yrdc.,

1992-1995 yılları arasında TCG YARHİSAR Silah Subayı,

1995-1997 yılları arasında TCSG-14 Komutanı,

1998-2000 yılları arasında TCG KASIRGA II. Komutanı,

2000-2001 yılları arasında TCG AB-24 Komutanı,

2001-2003 yılları arasında Dz.K.K.lığı Emir Sb. Yrd.,

2003-2005 yılları arasında, SG Eğitim Mrk. K.lığı İdari Bşk.lığı İdari ve Personel Ş. Md.,

2005-2006 yılları arasında Eğitim ve Öğretim K.lığı İdari Bşk.lığı Kh.Des.Kt.K.lığı Güvenlik Bölük Komutanı,

2006-2009 yılları arasında SG Amasra Grup Komutanı,

2009-2011 yılları arasında S.G.K.lığı Hrk.Bşk.lığı Komuta Kontrol ve Bilgi Sistemleri Şb.Md.,

2011-2012 yılları arasında S.G.K.lığı Hrk.Bşk.lığı Harekat ve Arama Kurtarma Merkezi Amiri,

2012-2015 yılları arasında S.G.K.lığı Per.Bşk.lığı, Per.Atm.D.Bşk.lığı, Sb.Atm.ve Kd.Şb.Md.,

2015-2016 yılları arasında S.G.K.lığı Hrk.Bşk.lığı Harekat Plan Teşkilat Daire Başkanı,

2016-2018 yılları arasında S.G.K.lığı Per.Bşk.lığı Personel Atama Daire Başkanı,

2018-2019 yılları arasında S.G.K.lığı Personel Başkanı,

2018-2020 yılları arasında S.G.K.lığı Komutan Yardımcısı Vekili görevlerini yerine getirmiştir.Tuğamiral Cengiz ÜNVER, Cumhurbaşkanlığının 27 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/378 sayılı kararnamesi ile Tuğamiral rütbesine terfi ettirilmiş ve 2020/379 sayılı kararname ile Sahil Güvenlik Komutan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Tuğamiral Cengiz ÜNVER evli ve iki çocuk babasıdır. Tuğamiral Cengiz ÜNVER ingilizce bilmektedir.

16 Ağustos 2024 Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver ise Tümamiralliğe terfi etti.