TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI
İDARENİN ADI : ARAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İDARENİN ADRESİ : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 26 Araplı Kasabası SORGUN/YOZGAT
TELEFON-FAX : 0 354 433 70 01 – 0 354 433 70 02 Fax: 0 354 433 71 81
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : [email protected]
ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ : [email protected]
İHALENİN KONUSU:
Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait “ 166 ADA 17 NUMARALI PARSELİN ve 1987 MODEL ISUZU NPR N2 SINIFI ÖZEL AMAÇLI(Cenaze Arabası)” 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
1-a) Satışa konu olan taşınmaz parselin bilgileri;
|s.no
|Taşınmazın Mahallesi
|Ada no
|Parsel no
|Alanı(m2)
|Niteliği
|Hisse Oranı
|Muhammen bedel(tl)
|%3 Geçici Teminat tutarı
|1
|Güzelyurt
|166
|17
|844,96
|Arsa
|Tam
|200.000,00 ₺
|6.000,00 ₺
b) Satışı Yapılacak Araç bilgisi;
“1987 MODEL ISUZU NPR N2 SINIFI KAPALI SAÇ KASA CENAZE YIKAMA ARACI KAMYOM SATIŞ İHALESİ” için muhammen bedeli K.D.V. Hariç 88.000,00-₺; geçici teminat bedeli 2.650,00-₺’dir.
2- İhaleye istekli çıkmaması veya uygun bedelin oluşmaması halinde satış şartları aynı kalmak üzere 15 gün sonra ihale tekrardan yapılacaktır.
3- Satış ihalesi 17 EKİM 2025 CUMA günü saat 14:00 da Araplı Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4- Satış yapılacak araçlarla ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işlerinden 500,00-₺ karşılığında temin edilebilir.
5- İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halkbank Sorgun Şubesi Nezdinde ki “TR51 0001 2009 7880 0007 0000 07” nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
6-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:
A – İhaleye katılmak için dilekçe
B – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi
C - Onaylı ikametgâh ilmühaberi
D – Şirketler için imza sirküleri, Yetki Belgeleri
E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge
F – Vekâleten katılacaklardan noter tasdikli vekâletname
G– Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
H- Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten Alınabilir.)
I- İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.
7 – Posta yoluyla gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - İstekliler ihalesine katılmak istedikleri tüm araçlar için geçici teminat yatırabilir.
9 - İstekliler belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen Toplantı Odasında hazır bulunacaklardır.
10- Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest’tir.