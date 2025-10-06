ARAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

TAŞINIR VE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

İDARENİN ADI : ARAPLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARENİN ADRESİ : Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 26 Araplı Kasabası SORGUN/YOZGAT

TELEFON-FAX : 0 354 433 70 01 – 0 354 433 70 02 Fax: 0 354 433 71 81

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : [email protected]

ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ : [email protected]

İHALENİN KONUSU:

Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait “ 166 ADA 17 NUMARALI PARSELİN ve 1987 MODEL ISUZU NPR N2 SINIFI ÖZEL AMAÇLI(Cenaze Arabası)” 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.

1-a) Satışa konu olan taşınmaz parselin bilgileri;

s.no Taşınmazın Mahallesi Ada no Parsel no Alanı(m2) Niteliği Hisse Oranı Muhammen bedel(tl) %3 Geçici Teminat tutarı 1 Güzelyurt 166 17 844,96 Arsa Tam 200.000,00 ₺ 6.000,00 ₺

b) Satışı Yapılacak Araç bilgisi;

“1987 MODEL ISUZU NPR N2 SINIFI KAPALI SAÇ KASA CENAZE YIKAMA ARACI KAMYOM SATIŞ İHALESİ” için muhammen bedeli K.D.V. Hariç 88.000,00-₺; geçici teminat bedeli 2.650,00-₺’dir.

2- İhaleye istekli çıkmaması veya uygun bedelin oluşmaması halinde satış şartları aynı kalmak üzere 15 gün sonra ihale tekrardan yapılacaktır.

3- Satış ihalesi 17 EKİM 2025 CUMA günü saat 14:00 da Araplı Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- Satış yapılacak araçlarla ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz yazı işlerinden 500,00-₺ karşılığında temin edilebilir.

5- İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halkbank Sorgun Şubesi Nezdinde ki “TR51 0001 2009 7880 0007 0000 07” nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

6-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

A – İhaleye katılmak için dilekçe

B – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi

C - Onaylı ikametgâh ilmühaberi

D – Şirketler için imza sirküleri, Yetki Belgeleri

E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge

F – Vekâleten katılacaklardan noter tasdikli vekâletname

G– Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

H- Adli Sicil Kaydı (Varsa her Ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devletten Alınabilir.)

I- İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.

7 – Posta yoluyla gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8 - İstekliler ihalesine katılmak istedikleri tüm araçlar için geçici teminat yatırabilir.

9 - İstekliler belirtilen gün ve saatte Belediye Encümen Toplantı Odasında hazır bulunacaklardır.

10- Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbest’tir.