Vatandaşlar, son günlerde merakla araştırdıkları isimle ilgili cevap buluyorlar. Ülke genelinde sıkça araştırılan "Cemre Demirel kimdir? Cemre Demirel mesleği ne?" sorularına yanıt aranırken, meraklı gözlerin odak noktası haline gelen ismin perde arkası aydınlatıldı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan bir isim haline gelen Cemre Demirel'in kimliği ve kariyeri merak konusu haline geldi. Peki, bu merak edilen isim kim? İşte detaylar...

CEMRE DEMİREL KİMDİR?

9 Aralık 1989 yılında doğan Cemre Demirel 34 yaşında. Cemre Demirel ismini YouTube canlı yayınları ile duyurdu. Yayınlarının yanı sıra siyasi yorumları ile de bilinen Cemre Demirel sık sık küfürlü konuşmaları ile gündeme geliyor. Demirel son olarak da sevgilisine uyguladığı şiddet ile gündeme geldi.

Emre Demirel, kitlelerce "Mr. Sikkofield" olarak tanınan bir isimdir. Kendisi bir blogspot sahibidir ve 1989 yılında doğmuştur. Babası Ali Demirel'i genç yaşta kaybeden Emre, sosyal medya alanında popüler hale gelmiştir ve bu süreçte amcasıyla yakın bir ilişki geliştirmiştir. Cemre Demirel'in amcası Ahmet Demirel'in yüksek bir kültür seviyesine sahip olması, yeğenini olumlu yönde etkilemiştir.

Cemre Demirel, okuyucuların ilgisini çeken bir yazar olmuştur; İlluminati, HAARP ve Elon Musk gibi çarpıcı konular hakkında yazılar kaleme almıştır. Demirel, eğitimini Galatasaray Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Cemre Demirel hakkında ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

CEMRE DEMİREL MESLEĞİ NE?

Asıl ününü, kimliğini gizleyerek "Michael Sikkofield" adını kullandığı blogspot üzerinden elde etmiştir. Kalemi oldukça güçlü olan Demirel, 'Bir Başka Din Tasavvuf' ve 'Piyon: Gerçekle Baş Edemiyorsan, Yalanlardan Bir Kule Kur' adlı kitapları kaleme almıştır.

CEMRE DEMİREL OLAYI NE?

YouTube canlı yayınları ile tanınan Cemre Demirel'in hafızalardan kazınmayan olayı seçim döneminde gerçekleşti. Genel seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Cemre Demirel, yayında poposunu göstermişti. Bu ve bunun gibi siyasi olaylar hakkında yorum yapan ve sık sık eleştirilen Cemre Demirel şimdilerde ise darp olayı ile konuşuluyor. Skandal iddia Cemre Demirel'in sevgilisi Nilsu'dan geldi. Nilsu, sosyal medya paylaşımında "Soranlar için ayrılma sebebimiz" diyerek yüzündeki morlukları gösterdi. Hemen sonrasında ise eski sevgilisi Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği bir yazışmayı yayınladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Nilsu, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım" dedi.