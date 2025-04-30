Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenecek panel kapsamında TBMM Eski Başkanı Cemil Çiçek Yozgat’a gelerek açıklamalarda bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi, kültürel mirası ve önemli şahsiyetlerini tanıtmak amacıyla "Yozgat’ın Değerleri" konferansını gerçekleştirdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen konferans, Yozgat’ın kültürel ve tarihî değerlerine ışık tutmak amacıyla büyük bir katılım sağladı.

Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, rektör yardımcıları, akademik kadro ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansın açılışı konuşmasını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Yozgat’ın tarihî ve kültürel mirasının yanı sıra önemli şahsiyetlerinin de anıldığı bir program düzenlediklerini belirtti.

Rektör Yaşar, "Yozgat Bozok Üniversitesi olarak, şehrimize değer katmak ve şehrin dinamiklerini keşfetmek adına önemli bir misyon üstleniyoruz. Bugün de bu doğrultuda, Yusuf Ziya Yavuz, Yozgatlı Akif Paşa, Çapanoğlu Süleyman Bey ve Süleyman Sırrı İçöz gibi önemli isimleri tanıtmaya çalışacağız" dedi.

Yaşar, ayrıca konferansın Yozgat’ın yetiştirdiği değerli şahsiyetlere, kültürel mirasına ve devlet adamlarının hizmetlerine dair önemli bilgiler sunduğunu ifade etti.

"Yozgat, kültürel ve edebî mirasının yanı sıra, şairler, yazarlar ve devlet adamları ile de önemli bir şehir olmuştur" diyen Yaşar, şehri tanımanın, geçmişi anlamanın önemine vurgu yaptı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, üniversitenin düzenlediği bu anlamlı etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Vali Özkan, Yozgat’ın tarihî geçmişine ve kültürel değerlerine işaret ederek, "Bozok Yaylası'nın kadim insanının, toprağının ve bayrağının anlamını anlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Özkan, Yozgat’ın tarihî şahsiyetlerinin devlet adamlıklarıyla örnek olmasını vurgulayarak, "Yozgatlılar, her dönemde devlete sadık kalmış, zorlu zamanlarda bile devlete olan bağlılıklarını asla kaybetmemiştir" dedi.

Konferansa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Cemil Çiçek, konuşmasında Türk milletinin tarihî köklerine olan bağlılığın önemine değindi.

"Tarih, sadece geçmişi bilmek değil, aynı zamanda geçmişten ders çıkartarak geleceği inşa etmektir" diyen Çiçek, "Eğer geçmişimizi unutursak, geleceğimizi başkaları yazar. Bu nedenle tarihimizi unutmamalı, kültürümüzü yaşatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Çiçek, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihî mücadelesine atıfta bulunarak, Yozgat’ın bu mücadelede önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

Çiçek, "Bugün burada bir araya gelmemiz, geçmişimizi anlamamız ve ona sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor" diyerek, üniversitelerin bu tür etkinliklerle halkla bağlarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Konferansın sonunda, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Yunus Özger, Dr. Öğretim Üyesi Serkan Polat, Prof. Dr. Nilüfer İlhan ve Prof. Dr. İbrahim Erdal tarafından yapılan sunumlarla, Yusuf Ziya Yavuz, Yozgatlı Akif Paşa, Çapanoğlu Süleyman Bey ve Süleyman Sırrı İçöz gibi önemli şahsiyetler üzerine derinlemesine bilgiler verildi.