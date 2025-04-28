Yozgat Bozok Üniversitesi, önemli bir akademik etkinlik için hazırlıklarını tamamladı.

Üniversite, "Osmanlı'dan Cumhuriyet’e Yozgatlı Devlet Adamları" adlı programı kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Cemil Çiçek’i Yozgat’ta ağırlamaya hazırlanıyor.

Etkinlik, Yozgat’ın tarihî ve kültürel değerlerini vurgulayan "Yozgat’ın Değerleri" adlı panelle başlayacak.

CEMİL ÇİÇEK, YOZGAT’TA DÜZENLENECEK PANELİN AÇILIŞINA KATILACAK

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan etkinlik, Yozgat'ın önemli devlet adamlarının tarihî mirasını ele alacak.

Programın en dikkat çeken ismi ise, uzun yıllar TBMM Başkanlığı görevini üstlenen ve siyaset dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Cemil Çiçek olacak.

Çiçek, Yozgat’ın kültürel mirasını ve değerlerini konu alan panelin açılış konferansına katılacak.

PANELİN AÇILIŞ KONUŞMALARINI VALİ VE AKADEMİSYENLER YAPACAK

Etkinlik, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ın yapacağı açılış konuşmalarıyla başlayacak.

AKADEMİK KADRO PANELDE YER ALACAK

Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Özger, Prof. Dr. Nilüfer İlhan, Prof. Dr. Serkan Polat ve Prof. Dr. İbrahim Erdal, Yozgat’ın geçmişten günümüze uzanan kültürel ve siyasi birikimini ele alacak.