Yozgat Bozok Üniversitesi, 5 Kasım Çarşamba günü iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in katılımıyla düzenlenecek “Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin’e Vefa” programı ve “Farklı Coğrafyalarda Basılmış Kur’an-ı Kerimler” sergisi aynı gün gerçekleştirilecek.

Yozgat’ın yaşayan değerlerinden Dr. Ali Şakir Ergin adına düzenlenen “Yozgatlı Bir Münevver: Dr. Ali Şakir Ergin’e Vefa” programı, 5 Kasım Çarşamba günü saat 13.30’da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in de katılacağı programda, Dr. Ergin’in hayatı ve çalışmalarını konu alan “Anı/Vefa” kitabının tanıtım ve takdim töreni gerçekleştirilecek.

Aynı günün sabahında ise Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan sergi salonunun açılışı yapılacak.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Koleksiyonu’nda yer alan “Farklı Coğrafyalarda Basılmış Kur’an-ı Kerimler” sergisiyle açılışı yapılacak salon, Erdoğan Akdağ Kampüsü’ndeki merkez binada saat 11.00’de ziyaretçilere açılacak. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katılması bekleniyor.