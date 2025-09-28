Yozgat Valiliği, Boğazlıyan ilçesinde yapımı tamamlanan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılış töreni’nin 29 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, açılış programına Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 25. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit katılacak.

Açılış töreni, 29 Eylül 2025 günü saat 11.15’te Boğazlıyan ilçesinde inşa edilen modern eğitim kurumunun bahçesinde yapılacak. Törende, okulun bölgeye kazandıracağı eğitim imkânları ve mesleki eğitimin önemi üzerinde durulması bekleniyor.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yayımladığı davet mesajında, “Boğazlıyan Cemil Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış programına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.