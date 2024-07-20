Türkiye'de gündem hızla değişirken, Kıbrıs Harekatı'nın yıldönümünde Cemal Eruç'un kim olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar sıkça "Cemal Eruç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve yaşıyor mu?" gibi sorular yöneltiyor. İşte Cemal Eruç hakkında bilmeniz gerekenler:

CEMAL ERUÇ KİMDİR?

Cemal Eruç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar Tuğgeneral rütbesi ile görev yapmış onurlu bir askerdir. Kendisi, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri için büyük değer taşıyan bir Tuğgeneral olarak tanınmaktadır.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda da önemli görevler üstlenen Cemal Eruç, Bolu Dağ Komando Tugayı'nda 1. Tabur Komutanlığı yapmıştır. Bu kritik görev, onu harekatın önemli figürlerinden biri haline getirmiştir.

Cemal Eruç'un Türk halkı tarafından daha yakından tanınmasını sağlayan olay ise Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili yazdığı "Ceride" isimli kitabıdır. Bu kitapta, harekat sırasında yaşananları detaylı bir şekilde anlatan Eruç, Türk halkının takdirini kazanmıştır.

1933 doğumlu olan Cemal Eruç, 2021 yılında 88 yaşında hayatını kaybetmiştir. 1954 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Eruç, kahraman bir asker olarak Türkiye tarihindeki yerini almıştır.