Cemal Enginyurt, Türk gazetecilik ve siyaset arenasında önemli bir figür olarak tanınmaktadır. 9 Nisan 1965 tarihinde Ordu’nun Dedeli köyünde dünyaya gelen Enginyurt, ilk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

SİYASİ KARİYERİNE İLK ADIMLAR

Enginyurt'un siyasi kariyeri, henüz lise öğrencisiyken 12 Eylül 1980 Darbesi nedeniyle üç yıl hapis yatmasıyla başladı. Darbe sonrası Ülkü Ocakları’nın yasaklanmasıyla birlikte, Enginyurt ve arkadaşları tarafından kurulan Bizim Ocak dergisi, Ordu’da Ülkü Ocakları’nın ilk faaliyetlerini başlattı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak dergisi il temsilciliğini kurarak, bu alanda önemli bir rol üstlendi.

1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) il sekreteri olarak siyasi kariyerine adım atan Enginyurt, 1993’te Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi, 1994’te ise MHP Ordu il başkanı oldu. Aynı yıl Ordu belediye başkan adayı olarak gösterilen Enginyurt, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı oldu.

PARLAMENTER BAŞARILAR VE İHRAÇ SÜRECİ

1997’de MHP Ordu il başkanlığına yeniden seçilen Enginyurt, 1999 seçimlerinde MHP'nin Ordu ilindeki ilk milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Rahşan Affı'na destek vererek, 2000'de kabul oyu kullandı. 2012’de tekrar Ordu İl Başkanlığı görevine getirilen Enginyurt, 2014 yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi. 2018’de yeniden TBMM'ye seçilen Enginyurt, MHP'den 2020’de ihraç edildi. İhraç kararı, MHP'nin disiplinsizlik ve partiyi hedef alacak eleştiriler nedeniyle alındı. Enginyurt, bu durumu sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi.

DEMOKRAT PARTİ’YE GEÇİŞ

Cemal Enginyurt, 18 Aralık 2020’de Gültekin Uysal'ın daveti üzerine Demokrat Parti'ye katıldı ve rozetini Uysal'dan aldı. Demokrat Parti’de 6 Mart 2022’de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 2023 genel seçimlerinde ise Demokrat Parti İstanbul milletvekili olarak seçildi.

Cemal Enginyurt'un siyasi yaşamı, Türkiye'nin siyaset sahnesindeki değişken dinamikleri ve mücadeleci ruhunu gözler önüne seriyor. Hem gazetecilik hem de siyaset alanındaki deneyimleri, onu ülkenin önemli figürlerinden biri haline getirmiştir.