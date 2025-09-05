1962 yılında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Malatya'da tamamlayan Canpolat, İstanbul'da turizm işkolunda sendika temsilciliği görevinde bulundu.

Aktif siyasette 3 dönem SHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

CHP'nin yeniden siyasal yaşama dönmesi ile birlikte; İl Eğitim sekreterliği, İl Başkanı Yardımcılığı ve kısa bir süre İl Başkanlığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevinlerinde bulundu.



Aynı süreç içerisinde; Sinop, Artvin ve birçok Rumeli Derneği ve vakfında kurucu üyelik görevinde bulunan Canpolat; Alevi- Bektaşi dernek ve vakıflarında kurucu üyelik, yöneticilik ve başkanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Cem Dergisi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Canpolat altı kitap yazmıştır. Osmanlı Belgelerinde Aleviler Hakkında İdam ve Sürgün Fermanları (İkinci genişletilmiş baskı), Yüzleşme, Osmanlının Manevi Temelini Oluşturan Gerçek, Şeyh Bedreddin İriş Dede Sultan ve Sarı Saltuk adlı eserlerinin yazarıdır.

5. Olağan İstanbul İl kongresinde 25 ilçe başkanlığının desteğini alarak il başkanlığı'na seçildi.

36. Olağan İstanbul il kongresinde yeniden aday oldu.

Kaftancıoğlu'na karşı yarışan Canpolat, 318 delegenin oyunu aldı. Canpolat 7 sadece 7 oy farkla seçimi kaybetti.

Canpolat, evli ve bir çocuk babasıdır.