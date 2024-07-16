Cem Toker, Türkiye'nin tanınmış politikacı ve iş adamlarından biridir. Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) eski genel başkanı olan Toker, aynı zamanda başarılı bir iş insanıdır. Toker, liberal demokrasi anlayışını savunan ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten önemli bir isimdir.

Birçok kişi, Cem Toker'in kim olduğunu, nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Toker'in siyasi kariyeri ve kişisel yaşamı hakkında detaylı bilgiler burada.

CEM TOKER KİMDİR?

Cem Toker, 5 Temmuz 1957 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde eğitimine başlamış ancak daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Arizona Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Toker, bekârdır ve çocuğu yoktur.

SİYASİ KARİYERİ

Cem Toker, 1996 yılında Liberal Demokrat Parti'ye (LDP) katıldı. Partide İstanbul il yönetim kurulu üyeliği, il başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulundu. 20 Haziran 2005 tarihinde genel başkanlığa seçildi ve bu görevini 29 Ocak 2017'de Gültekin Tırpancı'ya devretti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde finans sektöründe çalışmış olan Toker, ayrıca uluslararası danışmanlık, rehberlik ve dil hizmetleri veren bir şirket kurdu. Arizona Türk-Amerikan Derneği ve Liberal Demokrasi Enstitüsü'nün kurucu üyesidir.