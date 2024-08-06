Gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan Okullu Gıda'nın arkasındaki isimlerden biri Cem Okullu, kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Cem Okullu kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte detaylar...

CEM OKULLU KİMDİR?

Okullu Gıda'nın başarılı iş adamlarından biri olan Cem Okullu, hem sektördeki rolü hem de kişisel yaşamıyla dikkat çekiyor. İşte Cem Okullu hakkında merak edilenler:

Cem Okullu ve kardeşi Cengiz Okullu, Ankara merkezli Okullu Gıda'nın sahipleridir. Şirket, 1930'lu yıllarda kurulmuş olup, Cem Zeytin markasıyla üretim ve satış yapmaktadır. Yaklaşık 20 yıl önce kurumsal bir yapıya kavuşan Okullu Gıda, bu süreçte organizasyon yapısını güçlendirerek ve kurumsal kaynakları etkin şekilde yöneterek daha rekabetçi ve profesyonel bir hale gelmiştir.

TUKAŞ SATIN ALMASI

2014 yılında, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) bünyesindeki TUKAŞ'ın %81,5 hissesi, Okullu Gıda Maddeleri İnşaat Şirketi'ne, Cem Okullu ve Cengiz Okullu'ya satılmıştır. TUKAŞ, 1962 yılında Manisa'da kurulmuş olup, domates, salça ve konserve üretimi yapmaktadır. OYAK tarafından satın alındıktan sonra önemli bir büyüme süreci geçiren TUKAŞ, sektörde güçlü bir konuma gelmiştir.

Cem Okullu ve Cengiz Okullu, liderlik ettikleri şirketlerde yüksek kalite standartlarına ve yenilikçi üretim süreçlerine odaklanmaktadır. Ayrıca, tarım alanında sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerin azaltılması konularında aktif rol oynamakta ve sosyal sorumluluk projelerine de önem vermektedirler.

VİZYONER LİDERLİK

Cem Okullu, iş stratejileri, sektörel bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınmaktadır. Hem Okullu Gıda'nın hem de TUKAŞ'ın büyüme ve başarı grafiği, Cem ve Cengiz Okullu kardeşlerin vizyoner liderlikleri ve sağlam iş yönetimleri sayesinde sürekli olarak yükselmektedir. Cem Okullu, gıda sektöründe elde ettikleri başarılar ve yönetim becerileri ile saygın bir konuma sahip bir iş insanıdır.