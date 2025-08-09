Sektörde derin izler bırakan Kurt’un vefatı, DİMES ailesi ve sektör çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

DİMES, resmi LinkedIn hesabından Cem Kurt için yayınladığı taziye mesajında “Şirketimize ve sektörümüze önemli katkılar sunmuş, çok sevdiğimiz çalışma arkadaşımız, Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürümüz Cem Kurt’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Kendisi her zaman özlemle anılacaktır. Nur içinde yatsın.” ifadelerine yer verdi.

Cem Kurt, Mayıs 2023’ten itibaren DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca şirketin üretim ve teknik operasyonlarını yönetti. 2 çocuk babası olan Cem Kurt’un cenazesi, 8 Ağustos Perşembe günü İstanbul Üsküdar Şakirin Camii’nde öğleden sonra kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cem Kurt Kimdir? Cem Kurt Neden Öldü?

Ankara Atatürk Lisesi mezunu olan Cem Kurt, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş İdaresi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama alanında yüksek lisans derecelerine sahipti.

Profesyonel hayatında Doğanay CEO’su olarak görev yapmasının yanı sıra Tamek, Danone, UNO Unmaş (Yıldız Holding) gibi önemli firmalarda üst düzey yönetici pozisyonlarında bulundu. Ayrıca, 2015 yılından itibaren MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmekteydi.

Evli ve iki çocuk babası olan Cem Kurt, İngilizce ve Almanca dillerini akıcı şekilde kullanıyordu.

İstanbul’da yaşamını yitiren Cem Kurt’un ölüm nedeni henüz açıklanmadı.