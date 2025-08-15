Türkiye’nin moda, medya ve yaşam kültürüne yön veren en önemli vizyonerlerinden biri olan Cem Hakko, Vakko Holding ve Power Group gibi iki büyük yapının tepe yöneticisi olarak öne çıkıyor.

Moda mirasını müzikle, yaşam tarzını sanatla birleştiren projelere imza atan Hakko hakkında merak edilen tüm soruların yanıtlarını bu haberin devamında bulabilirsiniz.

Cem Hakko Kimdir?

Cem Hakko, 17 Haziran 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin önde gelen moda markalarından Vakko’nun kurucusu olan Vitali Hakko’nun oğludur. Babasından aldığı girişimci ruhu çağın vizyonuyla harmanlayan Cem Hakko, moda sektörünü medya ve gençlik kültürüyle birleştiren ilk isimlerden biri olmuştur.

Türkiye’de “yaşam tarzı markası” anlayışını Vakko üzerinden geliştirerek, özellikle 80’li ve 90’lı yıllardan itibaren genç kitlelere yönelik farklı projelere imza atmıştır. Aynı zamanda medya sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısıyla Power Group gibi dev bir medya yapısını da hayata geçirmiştir.

Cem Hakko Kaç Yaşında?

1955 doğumlu olan Cem Hakko, 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. İş dünyasında geçirdiği 40 yılı aşkın sürede, Türkiye’nin en ikonik markalarından bazılarını kurmuş ve yönetmiştir. Geçtiğimiz günlerde 70. yaşını dostlarıyla özel bir organizasyonda kutlayan Cem Hakko, ilerleyen yaşına rağmen halen aktif iş hayatını sürdürmektedir.

Cem Hakko Nereli?

Cem Hakko, İstanbul doğumludur. Babası Vitali Hakko gibi kendisi de İstanbul kökenli Musevi bir aileden gelmektedir. Hakko ailesi, uzun yıllardır Türkiye’de moda sektörünün içinde yer almakta ve bu alanda öncü kimlikleriyle tanınmaktadır. İstanbul’un kültürel çeşitliliğinde büyüyen Cem Hakko, bu zenginliği hem markalarına hem de iş vizyonuna yansıtmıştır.

Cem Hakko Yahudi Mi?

Evet, Cem Hakko Musevi kökenli bir Türk vatandaşıdır. Babası Vitali Hakko da Türkiye’nin önde gelen Yahudi iş insanlarından biriydi. Hakko ailesi, Türkiye’nin çokkültürlü yapısının önemli temsilcileri arasında yer alır. Cem Hakko ise kökenini her zaman saygıyla taşıyan, ancak din ve etnik kimliğini ön plana çıkarmayan bir yaşam tarzını benimsemiştir.

Cem Hakko Ne İş Yapıyor?

Cem Hakko, günümüzde Vakko Holding ve Power Group gibi iki büyük markalar topluluğunun Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Sahip olduğu şirketlerde moda, medya, müzik ve yaşam tarzı gibi birçok sektörü entegre ederek yenilikçi bir yönetim modeli geliştirmiştir.