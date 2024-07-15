Dilan Çıtak, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanınırken, üvey babası Cem Çıtak da merak konusu oldu. İş dünyasında tanınan bir isim olan Cem Çıtak, Dilan Çıtak'ın hayatında önemli bir yere sahip. Peki, Cem Çıtak kimdir? İşte tüm detaylar...

CEM ÇITAK KİMDİR?

Cem Çıtak, 1965 yılında Tokat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamlayan Çıtak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu yönetimi uzmanı olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yaptı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tokat milletvekili adayı oldu.

1990'lı yıllarda Işıl Çıtak ile evlenen Cem Çıtak, Dilan Çıtak'ın üvey babası oldu. Işıl Çıtak, daha önce İbrahim Tatlıses ile ilişki yaşamış ve bu ilişkiden Dilan Çıtak dünyaya gelmişti. Cem Çıtak, Dilan'ı kendi kızı gibi sevip sahiplendi. Dilan Çıtak, müzik kariyerine babası İbrahim Tatlıses'in izinden giderek başladı ve hem Amerika'da hem de Türkiye'de müzik eğitimi aldı.

CEM ÇITAK'IN VEFATI

Ne yazık ki, Cem Çıtak 2014 yılında Tokat'ta 58 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni halka açıklanmadı. Tokat'ta defnedilen Çıtak'ın ölümü, ailesi ve sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Dilan Çıtak, sosyal medya üzerinden babası için duygusal mesajlar paylaştı.

DİLAN ÇITAK'IN ÜVEY BABASI: CEM ÇITAK

Cem Çıtak, İbrahim Tatlıses'in kabul etmediği kızı Dilan Çıtak'ın üvey babasıdır. Dilan Çıtak, uzun bir süre boyunca Cem Çıtak'ı kendi babası olarak görmüştür. Annesi Işıl Çıtak, 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile bir ilişki yaşamış ve bu ilişkiden Dilan Çıtak dünyaya gelmiştir. Ancak İbrahim Tatlıses, bu durumu kabul etmemiştir. Bu nedenle Işıl Çıtak daha sonra Cem Çıtak ile evlenmiştir. Dolayısıyla Dilan Çıtak, üvey babası Cem Çıtak'ın soyadını taşımaktadır.

CEM ÇITAK NERELİDİR?

Cem Çıtak aslen Tokatlıdır.