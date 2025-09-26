Cem Ciritci, 12 Eylül doğumlu Türk iş insanıdır.

Grand Quality Management şirketinin kurucusu ve CEO’sudur.

Kazakistan’daki uluslararası otel zincirlerinin kurulmasında rol almıştır.

Cem Ciritçi

2021-2024 yılları arasında Türkiye Kazakistan İş İnsanları Derneği (TÜKİB) Başkanlığı görevini yürütmüştür.

RAMS Türkiye CEO’su görevini yürütmektedir. İngilizce, Almanca, Rusça ve Kazakça bilmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cem Ciritçi

Serveti Ne Kadar?

Cem Ciritci’nin kişisel serveti hakkında kamuoyuna açıklanmış net bir bilgi bulunmamaktadır

