Cem Bölükbaşı’nın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Cem Bölükbaşı kimdir? İşte detaylar…

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Cem Bölükbaşı, 9 Şubat 1998’ de doğdu.

Cem Bölükbaşı Türk motorsporları dünyasında önemli bir yer edinmiş, Formula 2, Formula 3, Formula 1 e-spor ve GT4 yarışçısıdır.

Henüz 6 yaşındayken hız tutkusunu keşfeden babası, onu motokros pistine yönlendirdi ve Bölükbaşı, 5 yaşında motokros yarışlarına katılmaya başladı.

Kariyerinde önemli bir dönüm noktası, I-Racing’de 80.000 yarışmacı arasından ilk 35’e girmesiyle gerçekleşti. Ardından World’s Fastest Gamer Şampiyonası’na katıldı ve F1 Esports’da 70.000 kişi arasında ilk yirmiye kalan Bölükbaşı, Fernando Alonso takımına seçildi. 2017 yılında Abu Dabi’de dünya beşinciliği, 2018’de ise Red Bull Toro Rosso Takımı ile dünya ikinciliği elde etti.

Borusan Otomotiv Motorsport’un desteğiyle ilk uluslararası yarışına katılan genç sporcu, 4 Haziran 2019’da çıktığı gerçek pistte klasmanında 3., yarışta ise 5. sırada yer aldı. 1 Temmuz 2019’da uluslararası ikinci gerçek yarışına katıldı.

2021 yılında F3 Asya Şampiyonası’nda BlackArts Racing takımı ile 15 yarışın tamamında mücadele eden Cem Bölükbaşı, toplamda 61 puan toplayarak şampiyonayı 9. sırada tamamladı. Çaylaklar klasmanında ise Ayumu Iwasa’nın ardından ikinci sırada yer aldı. 2022 yılında Formula 2'de Charouz Racing System takımıyla yarışarak başarılarını sürdürmektedir.