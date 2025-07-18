Sosyal medyada “Çello Mustafa” lakabıyla tanınan 20 yaşındaki Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Kaza, geçtiğimiz hafta Mersin’in Erdemli ilçesi merkezinde meydana geldi. Başından ağır darbe alan Yıldırım, ilk olarak Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Verdi

Yıldırım, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç fenomen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından Yıldırım’ın yakınları ve takipçileri yasa boğuldu. Mustafa Anıl Yıldırım’ın cenazesi, Erdemli ilçesindeki Alata Mezarlığı’na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Sözleri Sosyal Medyada Yeniden Paylaşılıyor

Özellikle motivasyon içerikli sözleri ve sevgi temalı videolarıyla bilinen Yıldırım’ın, “Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın, çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var” ifadelerini kullandığı videolar, ölümünün ardından sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.